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СК РФ возбудит дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти

Глава СК Бастрыкин поручил возбудить дело по факту пожара в Тольятти

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РИА Новости

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара в гостиничном комплексе в Тольятти. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«По данному факту следственными органами следственного управления Следственного комитета России по Самарской области организована доследственная проверка», — заявили в СК РФ.

Уточняется, что Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУСК России по Самарской области Алексею Колбасину возбудить уголовное дело и представить доклад. Дело было поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.

В субботу, 10 февраля примерно в 23:00 началось возгорание в одном из помещений гостинично-развлекательного комплекса «Небо» в Автозаводском районе Тольятти.

По словам мэра города Николая Ренца, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

В конце января гостиница загорелась в Хабаровске. По данным МЧС охваченное огнем здание находилось на улице Выборгской. На место выехали 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники. В ведомстве отметили, что звенья газодымозащитной службы проводили разведку задымленных помещений, спасатели эвакуировали из здания людей.

Ранее в Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара.

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