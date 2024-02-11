В МИД РФ рассказали о растущем интересе иностранцев к визитам в страну

Глава консульского департамента министерства иностранных дел РФ Алексей Климов заявил, что власти страны фиксируют тенденцию к росту заинтересованности иностранцев в посещении государства. Его слова передает ТАСС.

Дипломат отметил, что Москва сделала такой вывод на основании запросов на получение виз. В прошлом году российские дипломатические представительства и консульские учреждения оформили 840 тыс. бумажных и 170 тыс. электронных виз.

«Из общего числа <...> 221 тыс. виз была выдана гражданам стран, включенных в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ недружественные действия», — уточнил Климов.

Он добавил, что РФ готова и в будущем «держать двери открытыми» для иностранных туристов. Главным образом это относится к людям, которые дружелюбно расположены к российским гражданам.

11 февраля директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников сообщил, что случаи отказала в выдаче шенгенских виз гражданам страны не носят массового характера. При этом сейчас такие документы продолжают выдавать консульства Италии, Франции и Испании.

Ранее в Европейском союзе (ЕС) предложили изменить размер сборов за оформление шенгенской визы.