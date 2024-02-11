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В Пермском крае супружеская пара заработала 1,7 млн рублей, обманывая пенсионеров

В Прикамье поймали семейную пару, обманувшую пенсионеров на 1,7 млн рублей

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Depositphotos

В Пермском крае задержали семейную пару, работавшую курьерами у аферистов. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

В конце января пожилые жители Верещагино, Очера, Краснокамска и Перми столкнулись с мошенниками. Те выманили у пенсионеров более 1,7 млн рублей, сообщая им о родственниках, якобы попавших в беду. Полицейские допросили пострадавших и пришли к выводу, что к преступлениям были причастны одни и те же люди.

Совместно с коллегами из Свердловской области местные правоохранители задержали семейную пару. В их отношении возбуждено 6 уголовных дело по статье «Мошенничество».

«Ведется следствие. Устанавливается роль каждого в совершении данных преступлений», — заключили в ведомстве.

Ранее лже-сотрудники ФСБ обманули советского генерала и его жену на 50 млн рублей.

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