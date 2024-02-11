Полицейский попал под суд за шесть выстрелов в сторону автомобиля нарушителей

В Германии полицейский предстанет перед судом за неправомерное использование табельного оружия. Об этом пишет Bild.

25 декабря 2022 года офицер шесть раз выстрелил в Mercedes, в салоне которого находились двое молодых людей. Транспортным средством управлял 17-летний юноша без водительских прав, незадолго до столкновения с полицией ему разрешил сесть за руль его 18-летний друг.

Как уточняется, Mercedes стоял на светофоре, когда патрульная машина обогнала его и затормозила перед ним. Полицейские вышли из служебного авто, чтобы задержать нарушителей, но те предпочли скрыться.

«Сотрудники полиции произвели выстрел. Все участники происшествия остались невредимы», — утверждают в полиции. При этом известно, что в машине нашли шесть пулевых отверстий.

Открывший огонь полицейский, которого коллеги считали опытным и уравновешенным, был отстранен от работы. Следователи установили, что офицер не находился в ситуации самообороны, которая оправдывала бы применение огнестрельного оружия. Прокуратура предъявила 34-летнему полицейскому обвинение в попытке нанесения тяжких телесных повреждений при исполнении служебных обязанностей. Суд по этому делу состоится в Дортмунде.

Ранее в Пермском крае сотрудник ДПС избил водителя при задержании и попал на видео.