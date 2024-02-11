Русские и украинцы спасли туристов из Китая в Таиланде

Русские и украинцы в Таиланде спасли туристов из Китая, которые потерпели крушение во время экскурсии. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.

Как сообщает SHOT, лодка с отдыхающими из Китая затонула по пути к острову Хонг в провинции Краби. Семь туристов вместе с капитаном судна оказались в воде, они были в спасательных жилетах.

На месте крушения были сильные волны, из-за которых с других суден туристов было не видно. Они барахтались в воде 15 минут и лишились сил. На выручку им пришли с проплывавшей мимо лодки, на которой находились приезжие из России, Украины, а также еще несколько европейцев.

Всех китайских туристов и местного капитана подняли на борт, отвезли на берег и передали сотрудникам национального парка. Никто не пострадал. После спасения китайцев, русские туристы продолжили экскурсию.

До этого стало известно, что британец инсценировал свое похищение в Таиланде, чтобы вымогать деньги у семьи. У Йена Дэй, 48-летнего британца, закончились деньги, когда он отдыхал в Паттайе. Семья туриста не стала переводить ему средства, поэтому мужчина придумал план, как продлить свой отпуск.

Он убедил своих товарищей избить его и выдать себя за местных бандитов. После этого Йен позвонил родным и рассказал, что его похитили неизвестные и требуют выкуп.

Ранее звезда КВН попала в больницу в Таиланде.