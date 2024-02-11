Мать сожгла младенца в духовке, перепутав ее с кроваткой

В штате Миссури полиция устанавливает обстоятельства несчастного случая с младенцем, ребенок получил сильные ожоги, когда мать положила его в духовку вместо кроватки. Об этом сообщает The Guardian.

Полицию и скорую помощь в частный дом в Канзас-Сити вызвала мать новорожденного ребенка, женщина сообщила, что младенец не дышит. Бригада медиков, прибывшая на вызов, обнаружила на кухне ребенка с обширными ожогами, спасти его не удалось.

По словам матери, она укладывала сына спать и случайно положила его во включенную духовку вместо детской кроватки. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи, американке предъявлено обвинение.

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