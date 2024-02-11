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Стажер пытался ограбить дом своего начальника, сделав дубликат ключей от его квартиры

В Париже стажер сделал дубликат ключей от квартиры босса и попытался ограбить его

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Depositphotos

В Париже 20-летний стажер тайком сделал дубликат ключей от квартиры своей начальницы, но столкнулся с ней во время попытки ограбления. Об этом пишет actu17.

29 января полицейские обратили внимание на молодого человека, который искал нужный ему дом на улице Кондорсе. Сначала правоохранители заподозрили его в наркопреступлении, но затем увидели, что юноша зашел в слесарную мастерскую, отдал работнику несколько ключей и ушел. Тогда сотрудники полиции обратились к мастеру и узнали, что подозреваемый попросил продублировать два ключа. Они продолжили слежку и выяснили, что молодой человек вернул ключи в салон оптики, где проходит стажировку.

Через несколько дней стажер попытался проникнуть в квартиру начальницы. Он открыл дверь копией ключа, но в тот момент хозяйка еще была дома. Подозреваемому удалось убежать, однако на следующее утро он появился на работе и был задержан. Его отправили под стражу, и молодой человек быстро признался в содеянном.

Ранее продавец-стажер обворовал работодателя вместе с приятелями, отработав всего две смены.

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