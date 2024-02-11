Россиянка родила ребенка в машине мужа во время метели

Жительница села Новоалейское родила ребенка в машине мужа, пока добиралась в роддом во время метели. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

К сотрудникам дорожной службы, которые занимались расчисткой трассы возле села Новоалейское в Алтайском крае, обратился местный житель. Мужчина объяснил, что у его жены начались роды, он не стал дожидаться скорой помощи и решил сам доставить женщину в родильный дом, но из-за метели не смог проехать.

В сторону села был направлен трактор К-700. Параллельно медики из Змеиногорской и Третьяковской ЦРБ направили навстречу два экипажа медиков. Когда тягач приехал, из машины уже раздавался детский крик.

Дорожники и трактор сопроводили семью до села Екатерининское, где медики оказали помощь женщине и младенцу, роды у сельчанки приняла фельдшер местного ФАПа, которая сопровождала беременную.

Ранее младенец, родившийся в машине «скорой» в Воронеже, получил переохлаждение.