Московскую школьницу госпитализировали с урока с отравлением психотропными веществами

В Зеленограде девятиклассница попала в больницу с отравлением психотропными веществами, девочке стало плохо во время урока. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.
Инцидент произошел в школе № 2045 в Зеленограде, во время урока одной из учениц внезапно стало плохо, педагог немедленно вызвала девятикласснице скорую помощь.
В детской больнице имени Филатова медики диагностировали у пострадавшей отравление психотропными веществами. Школьница призналась, что перед началом урока курила электронную сигарету, но никаких запрещенных веществ не принимала.
Врачи делают подробные анализы, чтобы понять, как психотропное вещество попало в организм ребенка. Обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники правоохранительных органов.
Ранее школьник предложил своей однокласснице попробовать наркотики, подростков госпитализировали.