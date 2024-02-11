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В Петербурге 77-летнюю пенсионерку задержали и арестовали за поджог отделения банка

78.ru: пожилую петербурженку арестовали по подозрению в поджоге офиса банка

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Global Look Press

Подозреваемую в поджоге офиса банка пенсионерку из Санкт-Петербурга отправили в СИЗО. Об этом сообщает 78.ru.

Как установили полицейские, в поджоге двери отделения «Совкомбанка» на проспекте Ветеранов виновной оказалась 77-летняя местная жительница.

9 февраля огонь охватил дверь лишь в общий холл, который также ведет в рыбный магазин. Его удалось быстро потушить. Силовики изучили место происшествия и нашли поблизости брошенную бутылку с остатками горючей жидкости. Было возбуждено дело об умышленном повреждении имущества путем поджога.

Пожилую поджигательницу задержали прямо у нее в квартире. Женщину отправили в изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств инцидента.

Ранее в Петербурге был арестован подозреваемый в поджоге шести автомобилей.

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