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Беглый пациент больницы улетел из Великобритании в США без билета и паспорта

Daily Mail: пассажир без билета и паспорта улетел из Великобритании в США

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dailymail.co.uk

В Великобритании спецслужбы проводят расследование из-за пассажира, который сумел попасть на самолет без паспорта и билета и улететь в Нью-Йорк. Об этом сообщает Daily Mail.

46-летний британец Крейг Стерт сбежал из больницы и решил покинуть Великобританию. Мужчина приехал в аэропорт Хитроу, без билета и документов прошел все пункты контроля и попал на рейс до Нью-Йорка.

Пассажир без документов и посадочного талона не вызвал вопросов ни у сотрудников охраны аэропорта, ни у бортпроводников, обслуживавших рейс. Безбилетника удалось обнаружить лишь после приземления лайнера в Нью-Йорке. Мужчину задержали воздушные маршалы и чартерным рейсом отправили обратно в Лондон.

Британцу предъявлено несколько обвинений. В отношении сотрудников аэропорта Хитроу и бортпроводников авиакомпании British Airways проводится служебное расследование.

Ранее шестилетний мальчик улетел не в тот город из-за ошибки авиакомпании.

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