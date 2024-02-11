В МИД сообщили об отсутствии массовых отказов в выдаче шенгенских виз

Случаи отказов россиянам в выдаче шенгенских туристических виз не носят массового характера. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников, пишет РИА Новости.

«Что касается случаев отказов россиянам в выдаче туристических виз, то, насколько мне известно, они имеют место, но массового характера не носят», — сказал он.

Студенников отметил, что в соответствии с международными стандартами власти не обязаны уведомлять о причинах отказа в выдаче визы. В России шенгенские визы продолжают выдавать консульства Испании, Франции и Италии.

До этого в МИД сообщили, что Россия выдала 846 000 въездных виз иностранным гражданам по сравнению с 512 000 в 2022 году.

Незадолго до этого стало известно, что в России могут начать выдавать визы иностранным инвесторам на три года. Авторы инициативы предлагают выдавать визу сроком на три года по ходатайству одного из объединений — Торгово-промышленной палаты (ТПП), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), а также профильных объединений «Деловая Россия» и «Опора России».

Ранее сообщалось, что шенгенская виза может подорожать уже в ближайшее время.