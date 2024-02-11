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Две хоккейные команды отравились угарным газом на ледовой арене

АBC News: в Австралии 16 хоккеистов отравились угарным газом на ледовой арене

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Shutterstock/FOTODOM

В Австралии спортсмены двух хоккейных команд из Мельбурна и Аделаиды отравились угарным газом на ледовой арене. Об этом сообщает АBC News.

Инцидент произошел на ледовой арене в австралийской Аделаиде, как минимум 16 игроков двух хоккейных команд попали в больницу с отравлением угарным гаком после матча.

По предварительной информации, спортсмены пострадали из-за утечки газа из резервуара машины для очистки льда. Все госпитализированные находятся под наблюдением медиков, некоторым из хоккеистов потребовалась кислородная терапия.

Ледовую арену временно закрыли для ремонта техники, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее в США более полусотни мормонов отравились угарным газом во время службы.

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