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Стая бродячих собак едва не растерзала ребенка в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прохожая спасла ребенка от нападения стаи собак

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Телеграм-канал «Инцидент Нижний Тагил»

В Свердловской области стая бродячих собак набросилась на ребенка, девочке помогла спастись случайная прохожая. Об этом сообщается в Telegram-канале «Инцидент нижний Тагил».

Стая агрессивных бродячих псов напала на ребенка утром 10 февраля во дворах жилых домов по улице Металлургов в Нижнем Тагиле. Девочка шла по улице, когда на нее неожиданно набросились псы, стая сбила ребенка с ног.

Спастись школьнице помогла прохожая, которая отбила ребенка у собак и разогнала их.

«Это далеко не первый случай в нашем дворе. От увиденного я сама была в полном шоке», — рассказала одна из свидетельниц произошедшего.

По словам местных жителей, стая обитает во дворах уже давно. Животные и раньше нападали на людей.

Ранее в Иркутской области стая собак напала на ребенка.

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