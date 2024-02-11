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Москвичей предупредили о снеге и гололедице в воскресенье

Гидрометцентр спрогнозировал москвичам в воскресенье снег, гололедицу и мороз

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Илья Питалев/РИА Новости

Небольшой снегопад, гололедица и мороз до минус 9 градусов ожидается в Москве в воскресенье, 11 февраля. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в российской столице температура воздуха может подняться от минус 7 градусов. Синоптики предсказали, что ночью в Московской области столбик термометра местами упадет до минус 11 градусов.

Ветер в регионе будет дуть восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление не превысит 751 мм ртутного столба.

До этого стало известно, что ледяной дождь прогнозируют в Московском регионе в начале следующей недели. Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, это атмосферное явление связано с быстрым потеплением. На высоте 1-1,5 тыс. метров температура поднимется выше нуля, а ниже температурный фон составит от нуля до минус 3 градусов.

Накануне Вильфанд посоветовал россиянам не радоваться сообщениям о теплом феврале, предупредив о ее неоднородности и периодических похолоданиях.

Ранее российские ученые в Арктике зафиксировали миражи и белую радугу в один день.

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