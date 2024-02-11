Опубликовано видео с места взрыва гранаты в центре медиации в Элисте

СУ СК России по Республике Калмыкия опубликовал в своем Telegram-канале фото и видео с места взрыва в коммерческом помещении многоквартирного дома в Элисте.

На кадрах видно, как сотрудники СК фиксируют разрушения, обращая внимание на важные детали.

«На месте работают следователи и следователи-криминалисты СУ СК России по Республике Калмыкия», — уточнили в сообщении.

Как подчеркнула в официальном видеокомментарии старший помощник руководителя регионального СК Тамара Эльдеева, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Она обратила внимание, что расследование уголовного дела контролирует исполняющий обязанности руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия Роман Широбоков.

До этого стало известно, что после взрыва гранаты в центре медиации в Элисте возбуждено уголовное дело. Стоящий на учете в психо-неврологическом диспансере мужчина из-за конфликта с работником центра подорвал неустановленное взрывное устройство и получил несовместимые с жизнью травмы.

Ранее мужчина с психическими расстройствами проник с гранатой в психбольницу.