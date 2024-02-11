Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию

Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В публикации отмечается, что делегация под руководством директора Института сельскохозяйственных наук Ким Гван Ука вылетела из Пхеньяна в Россию 9 февраля.

До этого доцент РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов заявил, что России следует привлекать для работы трудящихся из Северной Кореи, чтобы частично заместить трудовых мигрантов из Средней Азии.

По его словам, развитие экономических отношений РФ и Северной Кореи выгодно обеим странам. В числе приоритетов сотрудничества, по мнению эксперта, должно быть привлечение корейских рабочих для частичной замены трудовых мигрантов из государств Центральной Азии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что серьезная работа проводится в России по модернизации системы подготовки кадров, она уже возымела результаты.

Песков также заявил, что нужно направлять молодых людей в перспективные отрасли, которые позволят зарабатывать, и в которых государство сможет получать трудовые ресурсы.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.