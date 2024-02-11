Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в Россию

ЦТАК: делегация сельхозспециалистов из КНДР вылетела в РФ

close
100%
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Делегация специалистов КНДР в сфере сельского хозяйства вылетела в Российскую Федерацию. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

В публикации отмечается, что делегация под руководством директора Института сельскохозяйственных наук Ким Гван Ука вылетела из Пхеньяна в Россию 9 февраля.

До этого доцент РЭУ имени Плеханова Ильяс Зарипов заявил, что России следует привлекать для работы трудящихся из Северной Кореи, чтобы частично заместить трудовых мигрантов из Средней Азии.

По его словам, развитие экономических отношений РФ и Северной Кореи выгодно обеим странам. В числе приоритетов сотрудничества, по мнению эксперта, должно быть привлечение корейских рабочих для частичной замены трудовых мигрантов из государств Центральной Азии.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что серьезная работа проводится в России по модернизации системы подготовки кадров, она уже возымела результаты.

Песков также заявил, что нужно направлять молодых людей в перспективные отрасли, которые позволят зарабатывать, и в которых государство сможет получать трудовые ресурсы.

Ранее Путин встретил Ким Чен Ына на космодроме Восточный.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами