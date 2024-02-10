В регионе России начали красть куриные яйца из магазинов

Жители Казани начали красть куриные яйца отдельными штуками из разных упаковок на прилавках магазинов. Об этом сообщает местное издание «Татарстан 24».

Отмечается, что проблему заметили покупатели. При выборе товаров они начали обнаруживать, что на полках крупных супермаркетов в упаковках, где должны быть 10 яиц, недостает по несколько штук.

«Резкое увеличение цен на продукт вынудило некоторых граждан прибегать к кражам», — говорится в материале.

По данным издания, в ответ на это производители начали упаковывать яйца по шесть штук, а также вводить упаковки на 15, 20 и 30 штук. Решение было принято из-за того, что такие упаковки имеют специальную целлофановую оболочку, которую сложнее вскрыть.

При этом в «Татарстан 24» также уточнили, что сейчас на казанских рынках куриные яйца стали продавать поштучно, отказавшись от продаж по 10 и более в упаковках.

В начале февраля на территории Омска местные жители нашли свалку из сотен куриных яиц. В местном управлении Россельхознадзора позже подтвердили эту информацию.

Сейчас ведутся поиски человека или организации, устроившей свалку из сотен яиц. В случае, если установить ответственных не удастся, территорию должен будет очистить собственник земли, на которой появилась свалка.

Ранее стало известно, добрались ли импортные куриные яйца до прилавков российских магазинов.