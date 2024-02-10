В Германии предложили ограничить соцвыплаты для вывода страны из кризиса

Оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) адресовал письмо канцлеру Германии Олафу Шольцу с предложениями по выходу страны из экономического кризиса. Об этом сообщает агентство DPA.

Лидер ХДС Фридрих Мерц и глава земельной группы ХСС в бундестаге Александер Добриндт предложили ограничить социальные выплаты на уровне 40% от чистой зарплаты, снизить налог на электроэнергию и предоставить гражданам более гибкий рабочий график. Всего в перечне содержится 12 предложений по выводу экономики ФРГ из кризиса.

«Нашей стране грозит потеря благосостояния в беспрецедентных масштабах», — предупреждают авторы письма. Они призвали главу правительства присоединиться к указанному в письме пакету мер.

Ожидается, что программа будет представлена на рассмотрение бундестага на следующей неделе.

До этого руководитель отдела макроэкономических исследований крупнейшей банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески предрек экономике Германии продолжение рецессии в 2024 году.

Ранее в Кремле заявили о пошатнувшемся положении немецкой экономики.