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Психолог посоветовал, как поступать при агрессии в общественном транспорте

Психолог Моргунов: в случае агрессии в транспорте нужно сохранять спокойствие

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МВД России

В случае агрессии в общественном транспорте необходимо сдерживать эмоции и сохранять спокойный голос. Такими советами поделился с радиостанцией «Говорит Москва» доктор психологических наук Евгений Моргунов.

«Надо эмоции держать, не выходить за пределы, не повышать градус эмоциональный, корректно отвечать. Стоять на своём, но при этом быть корректным», — сказал ученый.

По его словам, если поддаться эмоциям, любой незначительный конфликт может перерасти в потасовку и все закончится рукоприкладством.

Моргунов напомнил о теории различения типов поведения: уверенное поведение отличается сдерживанием эмоций, четкими границами, спокойным голосом. Агрессивное характеризуется повышением голоса, оскорблениями, переходом на личности. Неуверенное — человек, поникнув, сливается из ситуации. По словам психолога, именно уверенное поведение и есть самое правильное.

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