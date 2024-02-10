Петербурженку избил и попытался изнасиловать иностранец

В Петербурге задержали иностранца, подозреваемого в избиении и попытке изнасилования женщины. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, инцидент произошел на улице Академика Лебедева. Неизвестный напал на петербурженку и попытался ее изнасиловать, однако ей удалось вырваться и добежать до станции метро «Площадь Ленина».

Женщине вызвали скорую помощь, в больнице у нее диагностировали сотрясение мозга, ушибы и гематомы. Медики оказали ей необходимую помощь и отпустили домой.

По подозрению в совершении преступления задержали 33-летнего иностранца. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, его поместили в изолятор временного содержания.

Ранее петербуржец похитил экс-возлюбленную и изнасиловал ее на чердаке.