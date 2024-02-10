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Полиция подтвердила, что найденный в Петербурге предмет был взрывчаткой

ГУМВД: в промзоне в Санкт-Петербурге нашли взрывоопасный предмет

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Global Look Press

Бесхозный предмет, найденный в промзоне Санкт-Петербурга, оказался взрывчатым веществом, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу регионального главка МВД РФ.

«Девятого февраля в полицию Невского района поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета», — говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчаткой. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ.

До этого Telegram-канал Shot сообщал, что в Санкт-Петербурге предотвратили теракт на металлургическом заводе. По их данным, на территории предприятия нашли и обезвредили самодельное взрывное устройство (СВУ) почти с 2 кг мощной взрывчатки.

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