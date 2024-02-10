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Арестован организатор поджога дома участника СВО в подмосковной Истре

Организатора поджога дома участника СВО в Истре заключили под стражу до 18 марта

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Depositphotos

Суд заключил под стражу обвиняемого в организации поджога дома участника специальной военной операции (СВО) в подмосковном городе Истра. Об этом сообщается в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«По ходатайству следователя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области судом арестован обвиняемый в организации поджога домовладения участника специальной военной операции, покушения на убийство его супруги, а также ряд других преступлений (п. «б» ч. 3 ст. 163, ч. 3 ст. 30 п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 167 УК РФ)», — сказано в сообщении.

Как заявили в СК, он будет находиться под стражей до 18 марта 2024 года.

До этого сообщалось, что бывший начальник полиции УМВД России по Сергиево-Посадскому району Андрей Стасюкевич обвиняется в поджоге дома участника СВО в Истре.

По имеющейся информации, в январе 2024 года дом военнослужащего намеренно подожгли. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее армяне отбили участника СВО в драке под Москвой.

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