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Полицейские поймали похитителей подростка из Симферополя

РЕН ТВ: в Симферополе поймали похитителей 17-летнего подростка

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Global Look Press

В Симферополе полицейские поймали четверых молодых людей, похитивших подростка с целью вымогательства. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По информации издания, четверо молодых людей силой посадили несовершеннолетнего в автомобиль возле торгового центра, угрожая ему похожим на пистолет предметом. Затем они увезли подростка в неизвестном направлении, при этом по дороге похитители наносили ему телесные повреждения, вымогали наркотики и деньги. Он отказался выполнять требования злоумышленников, и тогда преступники отняли у симферопольца телефон и стали вымогать у его родственников 50 тысяч рублей.

Похитители связались с братом подростка, который, в свою очередь, обратился в полицию. Во время передачи денег преступников задержали. В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело.

Ранее отец спас четырехлетнего сына от похищения.

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