Стало известно о задержании высокопоставленных сотрудников МВД ЛНР

Задержаны высокопоставленные сотрудники МВД ЛНР. Причиной стало незаконное возбуждение дела в отношении председателя таможенного комитета республики, пишет Telegram-канал Baza.

По информации Baza, они якобы силой заставили одного из задержанных обвинить таможенного чиновника в получении взятки.

По версии следствия, начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по ЛНР Чернов, его заместитель Улятовский, начальник отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных сферах экономики УЭБ МВД ЛНР Зубцов и замминистра внутренних дел ЛНР Ляшенко в сентябре 2022 года сговорились подставить председателя таможенного комитета Афанасьевского. Они заставляли задержанного мужчину дать ложные показания, якобы тот дал председателю взятку в размере «100 тысяч». Высокопоставленные сотрудники МВД угрожали лишить этого гражданина родительских прав, устроить проблемы его близким и плохую жизнь в СИЗО, если тот не станет им помогать, сообщает Telegram-канал.

По данным Baza, в итоге задержанный дал показания. Он заявил правоохранителям, что дал деньги Афанасьевскому. Против таможенного чиновника возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки».

Как отмечает Baza, высокопоставленным сотрудникам МВД не удалось довести дело до конца, так как их раскрыли. Полковника Чернова арестовали на два месяца, он обвиняется в превышении должностных полномочий. Полковника Улятовского допросили, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого экс-глава правительства Самарской области Виктор Кудряшов был арестован по делу о превышении полномочий.

Ранее в Новосибирске задержали высокопоставленных сотрудников МВД в рамках дела о сети нелегальных казино в городе.