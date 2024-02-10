Вожатая забеременела от подростка, потеряла ребенка и стала фигуранткой дела

В Удмуртии 26-летнюю вожатую заподозрили в спаивании и совращении 15-летнего подростка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в детском лагере в городе Глазов. С осени прошлого года до декабря вожатая близко общалась с подростком — они вместе распивали спиртные напитки, а также россиянка занималась совращением несовершеннолетнего.

Сообщается, что перед Новым годом она рассказала подростку, что беременна от него, однако позже у нее произошел выкидыш.

Позже пару в нетрезвом виде задержали полицейские. В отношении россиянки возбудили уголовное дело по статье о половом сношении с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а также составили административный протокол о спаивании подростка. Ей грозит до четырех лет лишения свободы.

Ранее учительницу из Ленобласти заподозрили в совращении четвероклассника.