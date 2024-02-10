Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на Филиппинах

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По информации агентства, землетрясение произошло в 10 километрах от населенного пункта Тунгао с населением 8,9 тысячи человек. Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров. Данных о пострадавших и причиненном ущербе на данный момент не поступало.

До этого в республике Алтай произошло землетрясение магнитудой 5,0. При этом интенсивность подземных толчков в эпицентре, который залегал в горной местности, достигала магнитуды 6,4.

Ранее стал известен ущерб от землетрясения в Японии.