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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

Гладков: в Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности

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В Белгороде и Белгородском районе отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Незадолго до этого Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

10 февраля Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли окраину хутора Понуры, который находится в Грайворонском городском округе Белгородской области.

По его словам, в результате атаки пострадали трое рабочих. У них диагностировали осколочные ранения различных частей тела.

8 февраля Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью были сбиты восемь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган» и четыре снаряда РСЗО «Ольха». Они были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее мать закрыла собой детей во время обстрела Белгорода.

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