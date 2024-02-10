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Грета Тунберг присоединилась к протестам против постройки трассы на юге Франции

France Bleu: Грета Тунберг присоединилась к протестам активистов во Франции

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AFP/YouTube

Известная шведская экоактивистка Грета Тунберг прибыла во Францию для участия в протестах против строительства автотрассы между Тулузой и Кастром. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

«В эти выходные состоятся новые выступления против строительства автомагистрали A69 между Тулузой и Кастром. Противники проекта ожидают серьезного подкрепления с приходом активистки-эколога Греты Тунберг», — говорится в публикации.

France Bleu отмечает, что накануне правоохранительные органы запретили демонстрации и сбор протестующих в этом районе. В отношении протестующих применялся даже слезоточивый газ, однако около 300 человек все равно отказались расходиться.

Грета Тунберг выступила перед ними на импровизированной конференции, заявив, что проект дороги «не только уничтожит природу и бесценную землю, но и станет еще одним шагом в токсичной системе, которая зависит от эксплуатации и загрязнения».

На фотографии, которую публикует сайт радиостанции, рядом с другими участниками видна сама Тунберг с капюшоном на голове, а на шее у нее повязан шарф с палестинским узором.

Префект департамента Мишель Вильбуа заявил, что «нет никаких проблем» с приездом активистки «на частную территорию», напомнив, что демонстрации с перекрытием дорог общего пользования запрещены.

1 февраля профсоюзы французских фермеров заявили о снятии блокад автотрасс.

Однако с этим решением согласились не все фермеры.

Ранее статую Греты Тунберг убрали от главного входа британского вуза после жалоб студентов.

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