В российском регионе потолок рухнул на детей во время урока

В Адыгее на третьеклассников во время урока рухнул потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время урока литературы в третьем классе в поселке городского типа Энем. На школьников обрушилась потолочная штукатурка, одного из учеников увезли в больницу с ушибом плеча. Дети рассказали, что перед произошедшим в классе тряслись стены.

Родители школьников считают, что обрушение потолка произошло из-за ремонта туалета, который ведут этажом выше — работы осуществляются во время занятий, передает Kub Mash. По словам матери одного из учеников, с понедельника детей переведут в другое крыло школы.

Ранее подвесной потолок рухнул на двух учеников в воронежской школе.