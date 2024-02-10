Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В российском регионе потолок рухнул на детей во время урока

Mash: в Адыгее потолок рухнул на детей во время урока

close
100%
«Kub Mash»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Kub Mash»

В Адыгее на третьеклассников во время урока рухнул потолок. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел во время урока литературы в третьем классе в поселке городского типа Энем. На школьников обрушилась потолочная штукатурка, одного из учеников увезли в больницу с ушибом плеча. Дети рассказали, что перед произошедшим в классе тряслись стены.

Родители школьников считают, что обрушение потолка произошло из-за ремонта туалета, который ведут этажом выше — работы осуществляются во время занятий, передает Kub Mash. По словам матери одного из учеников, с понедельника детей переведут в другое крыло школы.

Ранее подвесной потолок рухнул на двух учеников в воронежской школе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами