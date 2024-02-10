Самарец расправился с отчимом из-за замечания о громкой музыке

В Самаре 20-летний юноша расправился с отчимом из-за замечания о слишком громкой музыке. Об это сообщает «Волга Ньюс».

По информации издания, инцидент произошел в Советском районе. В конце января после семейного ужина молодой человек слушал музыку на кухне, и отчиму это не понравилось — мужчина подошел и начал ругать юношу.

Через некоторое время конфликт перешел в драку, и молодой человек схватил нож. Затем он ударил им отчима, передает издание. После произошедшего юноша убежал и до утра сидел в кустах у берега реки. Спасти раненого мужчину не удалось.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье о расправе. Юношу задержали и предъявили ему обвинение, на данный момент расследование закончено — материалы переданы в суд.

Ранее двое подростков жестоко расправились с приемной матерью.