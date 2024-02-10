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Прощание с главой федерации карате Санкт-Петербурга пройдет 11 февраля

Прощание с главой федерации карате Петербурга Коневым пройдет 11 февраля

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Прощание с президентом спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталием Коневым пройдет в воскресенье, 11 февраля. Об этом сообщили представители стрелкового клуба «Невский» в Telegram-канале.

«Завтра, 11 февраля, прощаемся с безвременно ушедшим Виталием Николаевичем Коневым. Отпевание состоится в 13:00 в Храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2», — говорится в сообщении.

Сообщается, что церемония прощания состоится на Аллее героев на Кладбище памяти жертв девятого января, недалеко от станции метро «Обухово». Она начнется ориентировочно в 15 часов.

7 февраля Конева обнаружили с пулей в голове возле мишеней для стрельбы на полигоне. При этом на тренировке он был один, а пулю нашли только при вскрытии. Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что раскрытие этого убийства — лишь вопрос времени. Подробности этой истории — в материале «Газете.Ru».

Ранее адвокат Максим Калинов заявил, что виновные в гибели мастера спорта по карате Конева будут найдены.

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