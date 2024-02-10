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Трое взрослых и трое детей попали в больницу с отравлением, посетив кафе в Дагестане

В Дагестане трое взрослых и трое детей попали в больницу с отравлением

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Shutterstock

В Дагестане трое взрослых и трое детей попали в больницу с отравлением после посещения кафе. Об этом сообщает республиканская прокуратура.

По предварительным данным, инцидент произошел в Казбековском районе. В медицинское учреждение с признаками кишечной инфекции поступили шесть человек, включая троих детей. Предположительно, причиной отравления жителей стало употребление пищи в заведении общественного питания.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения и о несовершеннолетних», — сообщили в ведомстве.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты процессуальной проверки по факту произошедшего.

Ранее в Приамурье школьники подхватили кишечную инфекцию после обеда в школьной столовой.

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