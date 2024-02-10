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СК РФ проведет проверку после сноса памятника советским солдатам в Молдавии

Бастрыкин поручил провести проверку после сноса советского памятника в Молдавии

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту сноса памятника советским солдатам в Молдавии. Об этом сообщается в Telegram-канале СК РФ.

«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин поручил Главному следственному управлению запросить в МИД России всю необходимую информацию и в рамках процессуальной проверки дать правовую оценку указанному факту», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в селе Старые Биличены Сынжерейского района в Молдавии демонтировали памятник советским воинам.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что действующее руководство Молдавии нацелено на превращение республики в «антироссийский плацдарм», как это произошло на Украине.

В сентябре вандалы повредили памятник Владимиру Ленину, установленный в молдавском городе Единцы.

В августе в Единецком районе Молдавии произошел похожий инцидент. Группа вандалов осквернила памятник советским воинам, расположенный вблизи села Корпач. В частности, на постаменте мемориала появились оскорбительная надпись и эмблема румынской фашистской организации «Железная гвардия».

Ранее глава Бастрыкин поручил проверить ситуацию с осквернением советского памятника в Болгарии.

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