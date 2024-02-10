Хирурга уволили с работы после свадебной фотосессии в операционной больницы

В индийском штате Карнатака хирург местной больницы устроил свадебную фотосессию с невестой и друзьями в операционной. Об этом сообщает The Times of India.

Врач государственной больницы города Бхарамасагара провел свадебную фотосессию в помещении операционной и выложил кадры в сети. На снимках медик в компании друзей позирует возле пациента, которым притворяется его друг и делает вид, что проводит ему операцию.

Вместе с гостями в операционной позировала и невеста. После того, как снимки распространились в сети, на них обратили внимание местные власти. Молодой медик попытался оправдаться, заявив, что использовал для фотосессии старую операционную, но решением властей штата был уволен.

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