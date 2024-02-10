Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Хирурга уволили с работы после свадебной фотосессии в операционной больницы

The Times of India: в Индии хирург устроил фотосессию в операционной

close
100%
Depositphotos

В индийском штате Карнатака хирург местной больницы устроил свадебную фотосессию с невестой и друзьями в операционной. Об этом сообщает The Times of India.

Врач государственной больницы города Бхарамасагара провел свадебную фотосессию в помещении операционной и выложил кадры в сети. На снимках медик в компании друзей позирует возле пациента, которым притворяется его друг и делает вид, что проводит ему операцию.

Вместе с гостями в операционной позировала и невеста. После того, как снимки распространились в сети, на них обратили внимание местные власти. Молодой медик попытался оправдаться, заявив, что использовал для фотосессии старую операционную, но решением властей штата был уволен.

Ранее в Индии мужчина ожил в машине скорой помощи после наезда на кочку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами