Екатеринбуржец в деловом костюме разгромил дверь клиники, атаковал машину и подрался

В Екатеринбурге мужчина в деловом костюме разгромил дверь клиники, атаковал машину и подрался. Об этом сообщает e1.ru.

По информации издания, инцидент произошел на улице Энгельса. Екатеринбуржец в строгом костюме разгромил дверь медицинской клиники, а затем атаковал припаркованную машину. После этого мужчина бросился под колеса проезжавшего мимо автомобиля и подрался с ее водителем.

В клинике сообщили, что устроивший погром мужчина не является пациентом медицинской организации. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

Ранее ломившийся в квартиры пьяный екатеринбуржец напал на полицейских во время задержания.