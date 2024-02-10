Арестованный художник Слонов высказался о действиях силовиков в отношении него

Художник Василий Слонов в своем выступлении в суде назвал действия силовых структур в его отношении «следственной манипуляцией простым художником». Об этом сообщает Telegram-канал NGS24.RU.

По мнению Слонова, оснований для его ареста после обысков не было, поэтому следователи отпустили художника «в состоянии стресса и панических атак», ожидая, что рано или поздно он куда-нибудь поедет.

Художник отметил, что шокирован негативным отношением к нему и его творчеству со стороны оперативников.

«Меня приравнивали к [Алексею] Навальному (внесен в реестр экстремистов), называли антиправительственным художником, враждебным всему русскому народу. От таких ложных суждений до сих пор пребываю в глубоком психологическом шоке», — сказал Слонов в суде.

До этого Октябрьский районный суд Красноярска принял решение отправить Слонова под домашний арест до 7 апреля по делу о демонстрации экстремистской символики.

9 февраля стало известно, что вылетавшего в Казахстан красноярского художника задержали в аэропорту и арестовали на 48 часов. По словам осведомленного источника, уголовное дело на художника возбудили «за экстремистскую символику».

В 2013 году посвященная зимним Олимпийским играм в России персональная выставка ироничных плакатов Василия Слонова «Welcome! Sochi 2014» в рамках фестиваля «Белые ночи» просуществовала два дня. После выставки галерист Марат Гельман (признан в РФ иностранным агентом) был уволен с должности директора государственного Пермского музея современного искусства PERMM.

Ранее сопредседателя движения «Голос» (организация включена Минюстом в список иноагентов) оставили под стражей.