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Ломившийся в квартиры пьяный екатеринбуржец напал на полицейских во время задержания

Ura.ru: в Екатеринбурге пьяный дебошир напал на полицейских во время задержания

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Shutterstock

В Екатеринбурге ломившийся в квартиры пьяный дебошир напал на полицейских во время задержания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из очевидцев.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Посадской. Пьяный мужчина в камуфляжной одежде ломился в квартиры дома и кидался на людей, а затем напал на полицейских во время задержания.

Отмечается, что никому из проживающих в доме дебошир знаком не был — мужчина напугал их, и никто не стал открывать ему дверь. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Ярославле на 17-летнего подростка напал липовый полицейский. Незнакомец требовал от него сесть в автомобиль.

Ранее бывшего полицейского обвинили в поджоге дома бойца СВО за долги.

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