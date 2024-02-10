Ломившийся в квартиры пьяный екатеринбуржец напал на полицейских во время задержания

В Екатеринбурге ломившийся в квартиры пьяный дебошир напал на полицейских во время задержания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из очевидцев.

По информации агентства, инцидент произошел на улице Посадской. Пьяный мужчина в камуфляжной одежде ломился в квартиры дома и кидался на людей, а затем напал на полицейских во время задержания.

Отмечается, что никому из проживающих в доме дебошир знаком не был — мужчина напугал их, и никто не стал открывать ему дверь. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.

До этого в Ярославле на 17-летнего подростка напал липовый полицейский. Незнакомец требовал от него сесть в автомобиль.

Ранее бывшего полицейского обвинили в поджоге дома бойца СВО за долги.