Ломившийся в квартиры пьяный екатеринбуржец напал на полицейских во время задержания

В Екатеринбурге ломившийся в квартиры пьяный дебошир напал на полицейских во время задержания. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на одного из очевидцев.
По информации агентства, инцидент произошел на улице Посадской. Пьяный мужчина в камуфляжной одежде ломился в квартиры дома и кидался на людей, а затем напал на полицейских во время задержания.
Отмечается, что никому из проживающих в доме дебошир знаком не был — мужчина напугал их, и никто не стал открывать ему дверь. Прочие детали и обстоятельства произошедшего на данный момент не уточняются.
До этого в Ярославле на 17-летнего подростка напал липовый полицейский. Незнакомец требовал от него сесть в автомобиль.
Ранее бывшего полицейского обвинили в поджоге дома бойца СВО за долги.