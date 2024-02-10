В России создадут условия для сохранения сказок

В России принята Концепция сохранения и развития нематериального этнокультурного достояния до 2030 года. Об этом сообщает правительство РФ.

«В России будут созданы условия для сохранения, изучения и популяризации традиционной культуры: обычаев и обрядов, традиций и праздников, народных сказок и былин, песен и танцев, а также народных промыслов», — говорится в публикации.

В Концепции содержатся положения об организации системной работы по выявлению и изучению нематериального этнокультурного достояния. Они включают в себя поддержку учреждений культуры, науки и образования, а также отбор образцов традиционной культуры с включением их федеральные и региональные реестры для сохранения. Отдельно упоминается популяризация социально важной деятельности хранителей и носителей нематериальной культуры.

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