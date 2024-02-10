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Бдительный сосед сдал в полицию пенсионера, хранившего дома порох

«Фонтанка»: в Петербурге пенсионер хранил в своей квартире банки с порохом

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Shutterstock

В Колпино в квартире пожилого мужчины полицейские нашли несколько консервных банок с порохом. Об этом сообщает «Фонтанка».

С заявлением в правоохранительные органы обратился житель Колпино, мужчина рассказал о том,что его сосед ведет себя подозрительно. Пенсионер по вечерам стоял у лифта с длинной палкой, соседи предположили, что петербуржец может хранить в квартире оружие.

Полицейские, прибывшие на вызов, обнаружили в квартире 80-летнего мужчины несколько банок с веществом черного цвета. Экспертиза показала, что это бездымный порох, общая масса взрывчатого вещества составила 661 грамм.

Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

Ранее сообщалось, что мужчина хранил в гараже инертную ядерную ракету.

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