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Пожар произошел на нефтебазе в Харькове после ночных взрывов

«Общественное»: в Харькове после взрывов загорелась нефтебаза

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Vladyslav Musiienko/Reuters

Пожар произошел на нефтебазе, расположенной в украинском городе Харьков. Об этом заявил начальник следственного управления полиции региона Сергей Болвинов, пишет местное издание «Общественное».

Сотрудник правоохранительных органов отметил, что инфраструктурный объект загорелся в результате взрывов. При этом огонь повредил топливные емкости, из-за чего на нефтебазе произошла утечка горюче-смазочных материалов.

Ночью 10 февраля как минимум в трех городах Украины произошли взрывы. Речь идет об Одессе, Харькове и Очакове.

Позже глава городской администрации Харькова Игорь Терехов заявил, что после взрывов на одной из местных автомобильных заправочных станций (АЗС) начался пожар. Впоследствии огонь перекинулся на 14 частных домов, поэтому спасателям пришлось эвакуировать 50 человек.

Уже днем прокуратура Харьковской области сообщила о полном уничтожении объекта критической инфраструктуры в административном центре региона. После взрывов на его территории также начался масштабный пожар. Однако о каком именно объекте идет речь, в надзорном органе не уточнили.

Ранее в Одессе зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта.

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