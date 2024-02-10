В Харькове заявили о полном уничтожении объекта инфраструктуры

Объект критической инфраструктуры, расположенный в украинском городе Харькове, оказался полностью уничтожен в результате взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры.

В заявлении подчеркивается, что сначала специалисты зафиксировали на объекте утечку дизельного топлива. После этого на территории начались масштабные пожары, уточнили в прокуратуре.

«Уничтожен объект критической инфраструктуры», — говорится в публикации.

Однако о каком именно объекте идет речь, пока не уточняется.

В ночь на 10 февраля украинское издание «Страна.ua» сообщило, что в трех городах страны произошли взрывы. Речь идет об Одессе, Харькове и Очакове. При этом в Николаевской области, где расположен последний населенный пункт, произошло частичное отключение света.

Позже глава общественного совета при Одесской областной военной администрации Сергей Братчук заявил о повреждении инфраструктурного объекта в административном центре региона. Он уточнил, что поврежденный объект находится в припортовой зоне города.

Ранее в Харькове загорелась автомобильная заправочная станция (АЗС).