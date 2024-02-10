В институте РАН оценили уровень преступности среди мигрантов в РФ

На долю мигрантов приходится около 2% от совокупного количества преступлений в России за 2022 год. Об этом рассказала директор Института демографических исследований ФНИСЦ РАН Марина Храмова, сообщает РБК.

«Количество преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства, составило в целом по России 40,15 тыс., в том числе в Москве — 7,68 тыс. и в Московской области — 5,52 тыс.» — сказала она.

При этом за 11 месяцев 2023 года число преступлений, совершенных иностранцами, составило 36,6 тыс., из которых примерно 83% совершили граждане СНГ.

До этого президент России Владимир Путин попросил прокуроров усилить борьбу с преступностью и экстремизмом. Соответствующее заявление он сделал в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Незадолго до этого председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что в Курской, Тюменской, Курганской, Самарской, Тамбовской и Челябинской областях отмечена высокая криминальная активность иностранных граждан.

Ранее в Генпрокуратуре заявили о высоком уровне рецидивной преступности в России.