Неизвестные подожгли иномарку петербургского школьника

В Петербурге неизвестные подожгли автомобиль BMW, принадлежащий одиннадцатикласснику. Об этом сообщает телеканал 78.
По информации телеканала, инцидент произошел 8 февраля возле дома на Загородном проспекте. По мнению юноши, возможной причиной возгорания иномарки может быть поджог, сообщает 78.
Прибывший на место наряд ОГИБДД обнаружил автомобиль с обгоревшим салоном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства инцидента.
До этого в Петербурге до конца марта арестовали мужчину, подозреваемого в поджоге шести автомобилей. Мотивы пиромана устанавливаются.
Ранее неодетый россиянин поджег квартиру, машину и мебель и провел день рождения в полиции.