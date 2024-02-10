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Неизвестные подожгли иномарку петербургского школьника

78: в Петербурге неизвестные подожгли BMW одиннадцатиклассника

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

В Петербурге неизвестные подожгли автомобиль BMW, принадлежащий одиннадцатикласснику. Об этом сообщает телеканал 78.

По информации телеканала, инцидент произошел 8 февраля возле дома на Загородном проспекте. По мнению юноши, возможной причиной возгорания иномарки может быть поджог, сообщает 78.

Прибывший на место наряд ОГИБДД обнаружил автомобиль с обгоревшим салоном. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сотрудники правоохранительных органов выясняют детали и обстоятельства инцидента.

До этого в Петербурге до конца марта арестовали мужчину, подозреваемого в поджоге шести автомобилей. Мотивы пиромана устанавливаются.

Ранее неодетый россиянин поджег квартиру, машину и мебель и провел день рождения в полиции.

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