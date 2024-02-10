Группа мигрантов из Египта изнасиловала 13-летнюю школьницу

В итальянском городе Катания семь мигрантов из Египта напали на 13-летнюю девочку и изнасиловали ее. Об этом сообщает телеканал CNN.

Нападение на ребенка произошло в общественном туалете в Катании, групповому изнасилованию подверглась 13-летняя школьница. По данным правоохранителей, по подозрению в совершении преступления против половой неприкосновенности ребенка задержаны семеро граждан Египта.

Среди злоумышленников были и те, кому еще не исполнилось 18 лет. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Подробности о состоянии пострадавшей неизвестны.

Ранее мужчина похитил 16-летнюю школьницу и месяц держал ее в подвале дома.