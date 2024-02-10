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В Перми прохожие спасли ребенка, провалившегося в колодец

В Перми следователи выясняют обстоятельства падения ребенка в колодец

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Depositphotos

В Перми случайные прохожие спасли упавшую в колодец восьмилетнюю девочку, по факту травмирования малолетней проверку проводит региональный СК. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

Инцидент произошел во дворах жилых домов по улице Краснополянской в Перми, детский плач и крики о помощи услышала местная жительница, которая гуляла с ребенком.

«Звуки доносились откуда-то из сугроба немного в стороне от дороги. Я подошла и увидела провалившуюся в колодец девочку. Протянула ей руку и попыталась вытащить, но не смогла», — рассказала жительница Перми.

Достать ребенка из колодца смог прохожий, мужчина схватился за ветку дерева и поднял ребенка на поверхность. Девочка находилась в шоковом состоянии, очевидцы проводили ее до дома.

По факту падения несовершеннолетней в колодец проверку проводит региональный СК, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мальчик провалился в канализационный колодец около российской школы.

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