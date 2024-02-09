В Москве арестовали экс-главу двух ростовских угольных предприятий

Басманный суд Москвы арестовал бывшего бизнесмена Дениса Азарова по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Отмечается, что Азаров являлся генеральным директором двух ростовских угольных предприятий «Шахтоуправление «Обуховская» и «Донской антрацит». Президент РФ Владимир Путин разрешил продать их в конце января.

«Азарову Денису Геннадиевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 8 апреля 2024 года», — говорится в сообщении.

До этого глава ГУ МЧС по Кубани Олег Волынкин был задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Его подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями, связанном с неисполнением госконтракта. В рамках заседания Басманного суда Москвы следователь по делу заявил, что Волынкин совершил общественно опасное деяние и признал свою вину.

Ранее сообщалось, что судье из Томской области, который брал взятки с 2018 года, назначили условный срок.