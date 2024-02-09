В Екатеринбурге пропала пенсионерка, которая не помнит своего адреса

В Екатеринбурге волонтеры разыскивают пожилую женщину, у которой есть проблемы с памятью. Об этом сообщает Е1.

По словам добровольцев, пенсионерка не помнит свой адрес, поэтому самостоятельно прийти домой не может.

«С момента пропажи прошло много времени, и сейчас она может находиться в любом районе города», – поделились волонтеры.

Поисковики предполагают, что потерявшаяся женщина могла замерзнуть, поэтому, вероятно, греется в каком-нибудь подъезде или круглосуточном магазине.

В день исчезновения на женщине была темно-синяя куртка, розовые штаны, темно-бордовые ботинки и темно-серая шапка.

Ранее в Новосибирске обнаружили пропавших в январе ребенка и ее мать.