В Ленобласти жалобное мяуканье кота спасло пенсионерку во время пожара

Пожилая женщина из Ленобласти спаслась из горящей квартиры благодаря питомцу. Об этом сообщает управление МЧС по региону.

Инцидент произошел в городе Волхов. Пенсионерка мылась в ванной, ее кот тем временем находился на кухне. Заметив дым, животное сообщило об этом хозяйке «жалобным мяуканьем».

Приехавшие на место специалисты эвакуировали из дома семь человек.

«В течение 25 минут, прибывшие два отделения на автоцистернах ликвидировали возгорание на общей площади 13 квадратных метров», – сообщили в МЧС.

На данный момент дознаватели выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники МЧС напомнили о необходимости установки пожарных извещателей в квартире, которые предупреждают об опасности.

Ранее кот спас жизнь хозяйке, показав место утечки газа.