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Собчак рассказала о кошмарах после просмотра интервью с Путиным

Собчак пожаловалась на ночные кошмары после просмотра интервью Путина Карлсону

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак рассказала, что после просмотра интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным ее стали преследовать ночные кошмары. Подробностями она поделилась в своем Telegram-канале.

«После просмотра <...> какие-то адовые сны, просто кошмары какие-то», — посетовала телеведущая.

Она пояснила, что среди ее ночных видений фигурировали тонущий корабль, а также нашествие зомби. Причин, по которым в ее сны ворвались подобные ужасы, журналистка назвать не смогла.

Собчак опубликовала несколько вопросов, которые, по ее оценке, стоило бы задать президенту. Среди них: идеология современной России, формирование идеального общества в постсоветском пространстве, баланс либеральных и консервативных приоритетов среди российской молодежи.

Интервью Карлсона с Путиным привлекло серьезный интерес в мировом медиапространстве. Западные СМИ в основном восприняли интервью в штыки, ополчившись на Карлсона за предоставление Путину площадки для транслирования российской позиции по Украине. Как отреагировали в мире на разговор российского лидера с журналистом из США — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кадыров испытал шок от реакции американцев на интервью с Путиным.

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